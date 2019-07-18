هولندا تبدأ حظر النقاب رسميا بداية أغسطس وغرامة 150 يورو للمخالفين

كتب محمد تهامى زكى

ذكر موقع "دتش نيوز" الإخبارى الهولندى، أنه سيتم البدء بتطبيق حظر ارتداء النقاب فى المدارس والمستشفيات والمبانى العامة، بداية من الأول من أغسطس المقبل، حيث سيتم تغريم اللاتى ترتديانه لغرامة مالية تصل 150 يورو.

ووفقا للموقع الهولندى، فإنه يتعين الآن على المسؤولين الحكوميين وعمال النقل العام أن يطلبوا من الأشخاص الذين يرتدون النقاب إزالته أو مغادرة المكان حيث سيتم الاستعانة بالشرطة إذا رفضوا ذلك.

وأشار الموقع إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الهولندى، صوتوا فى يونيو الماضى لصالح مقترح فرض حظر على النقاب المثير للجدل بعد 13 عاما من مناقشة للمرة الأولى، وأوصى مجلس الدولة وهو أعلى هيئة استشارية فى الحكومة الهولندية بعدم فرض حظر النقاب بحجة أن هناك بالفعل أحكاما كافية فى القانون تطلب من الناس إظهار وجوههم.

وترتدى حوالى 150 امرأة النقاب يوميا فى هولندا، ويقول النقاد إن تأثير الحظر سيجعل من المستحيل على هؤلاء النساء ممارسة حياتهن اليومية وسيكون مضيعة للمال.