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لأصحاب الحساسية.. اعرف كيف يتم فصل اللاكتوز من الحليب

الخميس، 18 يوليه 2019 04:00 م
لأصحاب الحساسية.. اعرف كيف يتم فصل اللاكتوز من الحليب حساسية اللاكتوز وكيف يتم نزعه من الحليب
كتبت إيناس البنا

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مادة اللاكتوز ليست ضروريًا تمامًا للتغذية التي يوفرها الحليب، لذلك يمكن إزالتها بأمان من الحليب دون التضحية بالتغذية الخاصة به، ولذلك فإن الأشخاص الذين لديهم حساسية من الحليب لديهم حساسية حقيقية لجميع الخصائص الموجودة في اللبن.

الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يكون لديهم مشكلة مختلفة عن الأشخاص الذين لديهم حساسية من اللبن، فوفقا لتقرير موقع " thoughtco" فإن الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل اللاكتوز ببساطة لا يستطيعون هضم سكريات اللاكتوز الموجودة في اللبن بشكل صحيح.

أيضا الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز لا ينتجون ما يكفي من اللاكتاز، وهو الإنزيم المطلوب لتحطيم اللاكتوز.

حليب خالى من اللاكتوز
حليب خالى من اللاكتوز

 

كيف يتم إزالة اللاكتوز
 

تجزئة الغشاء هي العملية التي يتم بها إزالة اللاكتوز من الحليب، حيث يتم عزل اللاكتوز داخل الحليب ثم فصله ميكانيكياً عن الخصائص الأخرى للحليب، تتيح هذه العملية للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل اللاكتوز الاستمتاع بالحليب والفوائد التي يوفرها.

لا يعني عدم تحمل اللاكتوز دائمًا بقاء الشخص بعيدًا تمامًا عن منتجات الألبان، ولكن هناك بعض منتجات الألبان مثل الزبد والجبن لا يؤثر اللاكتوز على الأشخاص الذين يتناولونها.

لذلك فأن كثير من الناس الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يمكنهم شرب الحليب الخالي من الدسم، بجانب أن هناك العديد من منتجات الألبان المتوفرة مع اللاكتوز المنزوع منها.

 


اللاكتوز

حليب خالى من اللاكتوز

منتجات الألبان

الحليب

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