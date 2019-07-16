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مجلس الوزراء يصدر قرارات بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 10:26 ص
مجلس الوزراء يصدر قرارات بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وزارة التعليم العالى - أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وتشمل تعديل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها؛ ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وتشمل القرارات، تعديل مسمى معهد دراسات وبحوث وتكنولوجيا صناعة السكر المضاف ضمن كليات جامعة أسيوط لكلية تكنولوجيا صناعة السكر، وتمنح الكلية  الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: درجة بكالوريوس علوم وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، ودرجتى الماجستير ودكتوراه الفلسفة في أحد شعب التخصص، كما تمنح الكلية دبلوم تكنولوجيا السكر فى أحد شعب التخصص، كما تُضاف إلى كليات جامعة مطروح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكذلك إضافة معهد جديد لجامعة أسيوط تحت عنوان (معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية)، ويمنح المعهد الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: دبلوم الدراسات العليا الأكاديمى فى أحد التخصصات، والماجستير في أحد التخصصات، ودكتوراه الفلسفة في العلوم، إضافة كلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية.

 

 

 


التعليم العالى

مجلس الوزراء

قانون تنظيم الجامعات

جامعة بنها

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