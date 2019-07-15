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صور.. غرق شوارع ومنازل منطقة أبو شاهين فى مياه الصرف الصحى

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:00 ص
صور.. غرق شوارع ومنازل منطقة أبو شاهين فى مياه الصرف الصحى غرق شوارع ومنازل منطقة أبو شاهين
الغربية – عادل ضرة

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مأساة حقيقية يعيشها سكان عمارات أبو شاهين القديمة والتى تقع بجوار مركز القلب، وقطاع كهرباء شرق طنطا. حيث تغمر مياه الصرف الصحى، مداخل العمارات، ويقوم الأهالى باستخدام السقالات الخشبية والحجارة للدخول والخروج من المنازل.

فى الوقت الذى تتعرض فيه هذه العمارات لمشاكل عديدة وأصبحت مهددة بالانهيار، نتيجة رشح المياه ووصولها لمداخل العمارات، واعتلاء الصدأ حديد المداخل والسلالم بكل عمارة، الأمر الذى يهدد بوقوع كارثة خشية انهيارها.

بينما تقع عدادات الكهرباء فى مدخل العمارات والتى تصلها مياه الصرف الصحى، مما يهدد بكارثة نتيجة لكهربة المياه.

وأكد الأهالى أن هذه المشكلة قائمة منذ 20 عاما، ولم يتحرك أحد من المسئولين بالمحافظة، ولا مجلس مدينة المحلة وحى أول المحلة، وهذه العمارات هى عمارات أبو شاهين القديمة، ولا يتم سحب المياه مطلقات.

فى الوقت الذى تغمر مياه الصرف الصحى مداخل العمارات نتيجة انخفاض منسوبها عن سطح الأرض.

يقول محمد عبد المعطى أن مشكله مساكن أبو شاهين، هى طفح المجارى فى المنطقة ودخولها لمداخل العمارات وارتفاع منسوبها لأكثر من 20سم، مشيرا أن المشكلة مستمرة منذ عدة سنوات، ولم يتحرك أحد من المسئولين لحلها حلا جذريا.

وتضيف الطاهرة على محمود من سكان عمارات أبو شاهين أن المشكلة قائمة منذ سنوات ونستخدم عروق خشبية فى الدخول إلى العمارات، خشية السقوط فى مياه المجارى التى تملأ المداخل.

وأكدت أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمحافظ الغربية، والمسئولين بمجلس المدينة لانقاذهم من هذه الكارثة التى تهدد حياتهم، ولكن لم يتحرك أحد، مطالبة بسرعة وضع حل جذرى لتلك المشكلة حفاظا على حياتهم.

 
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محافظة الغربية

الصرف الصحى

عمارات أبو شاهين القديمة

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