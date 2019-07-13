ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار بطنطا

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد احمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط المتهمين " ع.ع . ا " عاطل و شهرته "عبده الفار" و بحوزته كمية من أقراص الترامادول واموتريل وابتريل وبركتول ومبلغ 8000ألاف جنيه بقصد الاتجار، وضبط المتهم " غ. م . س " عاطل 100قرص ترادمادول بقصد الاتجار ومبلغ 2000جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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