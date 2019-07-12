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الآباء الدومنيكان الكاثوليك يعقدون أولى محاضراتهم اللاهوتية للشباب

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:21 م
الآباء الدومنيكان الكاثوليك يعقدون أولى محاضراتهم اللاهوتية للشباب جانب من أول محاضرات اللاهوتية للآباء الدومنيكان الكاثوليك للشباب
سارة علام

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بدأت اليوم الجمعة أولى محاضرات اللاهوت للآباء الرهبان الدومنيكان بحضور بعض من الشباب المسيحي من الكنائس المختلفة
 
حاضر فيهم الأب چون جبريل و والراهب مينا عبد المسيح و الأب جودت الدومينكاني  والأب جون دوريل بمقر دير الآباء الدومنيكان بالعباسية
حملت المحاضرة الأولى عنوان " إرادة الله و حرية الإنسان ، تضمن اليوم ورشة عمل حول العديد من الأسئلة و اهمها سؤال"  هل الله يسمح بالشر ؟ "مع الأب چون درويل الدومنيكاني ، و ذلك ضمن سلسلة محاضرات تحت عنوان " تعلم الكثير عن اللاهوت مع الآباء الدومنيكان " .
 
يذكر أن الأب جون نيكولا درويل رئيس دير الآباء الدومنيكان هو فرنسيّ الجنسيّة، ويعيش في مصر منذ 2002م، بعد حصوله على ماجستير في اللاهوت المسيحيّ وعلم آباء الكنيسة القبطيّة من الجامعة الكاثوليكيّة في باريس عام 2002م، حصل على ماجستير في تدريس اللغة العربيّة لغير الناطقين بها من الجامعة الأمريكيّة بالقاهرة عام 2006م، ثمّ على الدكتوراه في تاريخ النحو العربيّ عام 2012م. كان مسؤولًا عن مشروع المائتين (2013-2016)، الذي كان يهدفُ إلى تحديد السياق التاريخيّ لأعمال مائتي مؤلّف من التراث العربيّ الإسلاميّ، يركّز أبحاثه الحالية على دراسة المخطوطات غير المنشورة لكتاب سيبويه. هو مدير المعهد الدومنيكيّ بالقاهرة منذ عام 2014م.
 
 

الدومنيكان

الاباء الدومنيكان

محاضرات لاهوت

جون دوريل

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