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طلاب قسم الجغرافيا بآداب جامعتى سوهاج والمنصورة يواصلون التدريب بهيئة المساحة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:37 م
طلاب قسم الجغرافيا بآداب جامعتى سوهاج والمنصورة يواصلون التدريب بهيئة المساحة طلاب جامعة سوهاج
كتبت أسماء نصار

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قالت الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الرى، إن فعاليات برنامج التدريب الصيفى لطلاب كليه الآداب قسم جغرافيا جامعة سوهاج بمديرية المساحة على الأعمال المساحية مستمرة حتى الأسبوع الجارى، تحت إشراف المهندس أسامه عباس مدير عام مديرية المساحة بسوهاج، وبالتنسيق مع المهندس عادل عبد الحفيظ مدير عام مركز التدريب الرئيسى بالقاهرة.

وأضافت الهيئة فى بيان لها اليوم، أنه تم تدريب طلاب برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الأداب جامعة المنصورة بالتعاون مع مديرية المساحة بالدقهلية، تحت إشراف المهندس عبد العزيز الشمسي مدير عام المديرية .

وأشارت الهيئة إلى أنه تم عقد اجتماع بمقر الإدارة المركزيه لإقليم صرف الدلتا برئاسة المهندس محمد الصاوى، وبالتنسيق مع المهندس نعمان عبد الرازق رئيس الإدارة المركزيه لمنطقتى وسط وغرب الدلتا لمناقشة جميع الأعمال الخاصة ببروتوكول الصرف والتعرف على آخر المستجدات.

وتواصلت لليوم الثالث على التوالى فعاليات ورشة العمل المنعقدة بالتعاون بين هيئة المساحة المصرية الهولندى والمساحة الهولندىة حيث تم استعراض أنشطة الجيوديسيا وعلاقتها بالكادستر والسجل العينى كما تم استعراض القوانين الخاصة بالتسجيل العقارى والسجل العينى وأهم التحديثات الجارية فى هذا المجال، وشارك الجميع فى النقاش والبحث بفعالية وخاصة ممثلى الشهر العقارى، كما عرض الخبراء الأجانب أهم الاجراءات الواجب أخذها فى الاعتبار لتطبيق المفاهيم الحديثة فى للوقوف على الحد الأدنى من المتطلبات بالهيئة لتلبية الغرض من أنشطتها

 

 

 

 


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هيئة المساحة

الاداب

الجغرافيا

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