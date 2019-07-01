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صور.. طلاب الثانوية بأسيوط والأقصر يؤكدون سهولة امتحان الألمانى والفرنساوى

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:18 م
صور.. طلاب الثانوية بأسيوط والأقصر يؤكدون سهولة امتحان الألمانى والفرنساوى طلاب الثانوية العامة
الأقصر – أحمد مرعى أسيوط ـ محمود عجمي

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أبدى طلاب الثانوية العامة بأسيوط سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الثانية "فرنسي وألماني" مؤكدين أن الامتحان كان فى متناول الطالب المتوسط.

وقال الطلاب عصام الدين عمر محمد وأحمد محمد ومحمود عبدالله، إن امتحان اللغة الفرنسية كان سهلا وفي متناول الطالب المتوسط ومن الكتاب الجامعي باستثناء سؤال الاميل، وأنه عوض الامتحانات السابقة.

كما أكد الطلاب أحمد حمدي وغادة محمد وحسين أحمد، أن امتحان اللغة الألمانية كان سهلا وفي متناول الطالب المتوسط ولم يحتوي على أى تعقيدات. 

ولم تتلق غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسيوط أى شكاوي من الامتحان، مؤكدة أن الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط.

التقى طلاب الثانوية العامة بأولياء أمورهم منذ قليل على بوابات المدارس لطمأنتهم بمستوى مادة اللغة الأجنبية الثانية، والتى جاءت بأسئلة جيدة للغاية، ويتواجدون بوقت الاستراحة تمهيداً لدخول امتحان مادة التربية الوطنية، حيث شهدت مدارس المحافظة منذ الصباح الباكر تواجد طلبة وطالبات الثانوية العامة أمام لجان الامتحانات برفقة أولياء أمورهم لآداء امتحانى اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بمستوى مادة اللغة الأجنبية الثانية التى جاءت فى متناول الجميع، حيث قالت السيدة أسماء على أحمد والدة الطالبة نهى محمد بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، أن ابنتها أكدت أن امتحان اللغة الفرنسية جاء سهلا للغاية ولم تجد أى صعوبات فى حل كافة الأسئلة وأكدت أن جميع الطلاب سعداء بالامتحان، واحتفلوا داخل اللجان خلال وقت الاستراحة بنهاية امتحاناتهم لطلبة الأدبي.

ومن جانبه، صرح الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى خلال امتحان اليوم وتمت الامتحانات للغة الأجنبية الثانية بصورة طبيعية تماماً، مؤكداً على أنه تم نقل أوراق الأسئلة إلى كافة مدارس المحافظة منذ الصباح الباكر ليراعى أن تصل الأسئلة لكل مدرسة ولجنة فى موعدها المحدد، مؤكداً أنه تابع الموقف أولاً بأول فى اللجان قبل بدء الامتحان.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات المديرية تتابع أولاً بأول كافة اللجان وتواجد رجال الشرطة بصورة طبيعية منذ الصباح الباكر، ومدى قيامهم بدورهم فى تفتيش كافة الطلاب قبل دخولهم للجان، حيث تم التأكيد عليهم بترك الهواتف المحمولة خارج اللجان لحين الانتهاء من الإمتحانات، كما جرى على مدار الساعة عمل دوريات من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على كل مدرسة لضمان متابعة حالات الطلاب.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

طلاب الثانوية بالأقصر يطمئنون بسهولة اللغة الأجنبية الثانية (7)
طلاب الثانوية بالأقصر يطمئنون بسهولة اللغة الأجنبية الثانية (7)

 

طلاب الثانوية بالأقصر يطمئنون بسهولة اللغة الأجنبية الثانية (8)
 
طلاب الثانوية بالأقصر يطمئنون بسهولة اللغة الأجنبية الثانية (9)
 
طلاب الثانوية بالأقصر يطمئنون بسهولة اللغة الأجنبية الثانية (11)
 
طلاب الثانوية بالأقصر يطمئنون بسهولة اللغة الأجنبية الثانية (6)
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الفرنسية 2019

امتحان مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة الفرنسية

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