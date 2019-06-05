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صور .. محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأيتام والمسنين فى أول أيام العيد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 01:11 م
صور .. محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأيتام والمسنين فى أول أيام العيد محافظ بنى سويف يقدم العيدية للأطفال الأيتام
بنى سويف - هانى فتحى

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زار المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، جمعية رعاية المؤسسات للأيتام بجوار مديرية التضامن بمدينة بنى سويف، لتهنئة الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك فى حضور اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن، واللواء محمد كمال رئيس المدينة، وزينب عبد الحميد رئيس جمعية الشابات المسلمات التابعة لها دار الخير والبركة للمسنين شرق النيل .

حيث قام محافظ بنى سويف، بتوزيع العيدية وبعض الهدايا على الأطفال الأيتام لإدخال البهجة والسرورعلى نفوسهم فى مثل هذه المناسبات السعيدة، مؤكدا على أن المحافظة توفر الدعم الكامل لهم، وأن الدعم سيزداد فى الفترة القادمة وسيستمر حتى بعد خروجهم من دار الأيتام، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدنى، مشددا على أن مكتبه مفتوح دائما لكل أبناء المؤسسة فى كافة مناحى حياتهم.

وحرص المحافظ على مداعبة الأطفال بمؤسسة الأيتام، والتقاط الصور التذكارية، واستمع لمطالب ومقترحات شباب الجمعية، والتى وعد بتلبيتها وتحقيق الأفضل لهم.

وأمتدت الجولة لتشمل دار الخير والبركة للمسنين بمدينة بنى سويف شرق النيل، حيث قدم المحافظ التهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة وقام بتوزيع العيديات والهدايا عليهم، معربا عن سعادته لوجوده فى هذا اليوم بين آبائنا وأمهاتنا من المسنين فى لمسة وفاء وتقدير وعرفانا بالجميل على أداء رسالتهم فى الحياة وما بذلوه من جهد فى تربية ورعاية أولادهم 

محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأطفال (1)
محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأطفال 

 

محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأطفال (2)
محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأطفال

 

محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأطفال (3)
محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأطفال

 

محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأطفال (4)
محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأطفال

 

محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأطفال (5)
محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأطفال

 

محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأطفال (6)
محافظ بنى سويف يصافح أحدى السيدات
 
محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأطفال (7)
محافظ بنى سويف يقدم العيدية للمسنات 

 

محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الأطفال (8)
محافظ بنى سويف يقدم العيدية للمسنين 
 

 


بنى سويف

جمعية رعاية المؤسسات للايتام

محافظ بنى سويف يوزع العيدية على الاطفال الايتام

محافظ بنى سويف يداعب الاطفال

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