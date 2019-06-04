"100 مليون صحة" توضح التغذية السليمة للمصريين بعد الصيام منعا للأزمات الصحية



تزامنا مع احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، قدمت مبادرة 100 مليون صحة سلسة من النصائح لتوعية المواطنين بالتغذية الصحية السليمة.

ويأتى ذلك فى ظل اجتياز فترة صيام شهر رمضان المبارك، التى لاقت انتظاما في فترات التغذية للصائمين، واحتمالية تعرض الكثيرين لوعكات صحية خلال أيام العيد، بسبب تغيير الأنظمة الغذائية ونوعية الطعام الذى يتناولونه.