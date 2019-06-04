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زيادة 172.2 مليون دولار.. 12 دولة ترفع وارداتها من السلع المصرية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:00 م
زيادة 172.2 مليون دولار.. 12 دولة ترفع وارداتها من السلع المصرية.. تعرف عليها سلع غذائية _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام

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رفعت 12 دولة حجم وارداتها من السلع المصرية بنسبة 46.9% خلال 60 يوما فقط، حيث جاءت قيمة الزيادة فى صادرات مصر لتلك الدول نحو 172.2 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقارنة بالأشهر المماثلة من 2018.

بلغ إجمالى حجم الصادرات المصرية للدول الأثنى عشر 539.4 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 367.2 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2018، بزيادة 172.2 مليون دولار، وقد جاءت الهند أكثر تلك الدول فى قيمة زيادة صادرات مصر إليها.

 بحسب بيانات التجارة الخارجية لمصر، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن شهرى يناير وفبراير 2019، تمثلت الدول الـ 12 التى رفعت حجم وارداتها من مصر، فى: "أوكرانيا، المجر، بلغاريا، سلوفانيا، كرواتيا، هولندا، بلجيكا، الهند، سنغافورة،كندا، البرازيل، الأرجنتين".

ارتفعت صادرات مصر للهند بقيمة 62.8 مليون دولار، لتأتى تلك الدولة فى المركز الأول من بين الدول الـ 12 التى رفعت حجم وارداتها من السلع المصرية، حيث استحوذت الهند "منفردة" على 36.4% من إجمالى قيمة الزيادة فى صادرات مصر لتلك الدول.

وطبقا للبيانات الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منها، جاء حجم الصادرات المصرية للدول المذكورة خلال أول شهرين من العام الجارى، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، وحجم الزيادة فى الصادرات لكل دولة منها على حدى.

 

كالتالى:

 

بلغت صادرات مصر للهند 214.8 مليون دولار، مقابل 151.9 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 62.8 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 41.3%.

بلغت صادرات مصر لهولندا 114.1 مليون دولار، مقابل 80.4 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 33.7 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 41.9%.

بلغت صادرات مصر إلى سنغافورة 27.9 مليون دولار، مقابل 4.5 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته نحو 23.4 مليون دولار.

بلغت صادرات مصر للمجر 28.8 مليون دولار، مقابل 14.460 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته نحو 14.3 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 98.9%.

بلغت صادرات مصر لأوكرانيا 23.8 مليون دولار، مقابل 14.9 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 8.9 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 59.7%.

بلغت صادرات مصر لكندا 19.9 مليون دولار، مقابل 11.3 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 8.6 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 76.1%.

بلغت صادرات مصر إلى بلجيكا 55.5 مليون دولار، مقابل 47.1 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 8.3 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 17.6%.

بلغت صادرات مصر إلى بلغاريا 19.8 مليون دولار، مقابل 13.4 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 6.4 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 47.7%.

بلغت صادرات مصر إلى سلوفانيا 12.6 مليون دولار، مقابل 9.7 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 2.9 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 29.8%.

بلغت صادرات مصر إلى كرواتيا 4.3 مليون دولار، مقابل 2.5 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته 1.8 مليون دولار وبنسبة زيادة قدرها 72%.

بلغت صادرات مصر إلى البرازيل 16.6 مليون دولار، مقابل 16.1 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته نحو 500 ألف دولار.

بلغت صادرات مصر إلى الأرجنتين 1.2 مليون دولار، مقابل 1.067 مليون دولار، بارتفاع بلغت قيمته نحو 202 ألف دولار.

 

 


السلع المصرية

اخبار الاقتصاد

الواردات

الصادرات

دولار

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