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تعرف على اختصاصات الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية

الأحد، 30 يونيو 2019 03:11 م
تعرف على اختصاصات الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية محكمه اقتصاديه - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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العدالة الناجزة وإنهاء النازعات والدعاوى القضائية جزء من محاولات الدولة فرض مزيد من العدالة الاجتماعية فى كل المجالات، وهو ما دفعنا للحديث حول المحكمة الإقتصادية، وإبراز خصائصها للجمهور والمتخصصين.

وتختص الدوائر الابتدائية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية‏:‏

1. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها‏.

2. قانون سوق رأس المال‏.‏

3. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

4. قانون التأجير التمويلى.

5. قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

6. قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه.

7. قانون التمويل العقارى‏.‏

8. قانون حماية الملكية الفكرية‏.

9. قانون تنظيم الإتصالات.

10. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

12. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

13. قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

 


المحكمة الإقتصادية

نزاعات اقتصادية

شركات منافسة

التوصية بالاسهم

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