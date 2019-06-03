اضرار زيادة فيتامين سي مشاكل بالقلب والمعده

كتبت هند عادل

فيتامين سى من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان والموجود فى العديد من الفواكه والخضروات ،والحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين مهم بشكل خاص للحفاظ على نظام المناعة الصحي كما يلعب أيضًا دورًا مهمًا في التئام الجروح والحفاظ على العظام قوية وتحسين وظائف المخ ،حسبما ذكر موقع "healthline".

ومع ذلك فإن العديد من المكملات تحتوي على كميات عالية للغاية من فيتامين سي والتي يمكن أن تسبب آثار جانبية غير مرغوب فيها في بعض الحالات.

اضرار زيادة فيتامين سى

فيتامين سى قابل للذوبان في الماء ولا يخزن في الجسم



فيتامين سي هو فيتامين قابل للذوبان في الماء مما يعني أنه يذوب في الماء على عكس الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون فلا يتم تخزين الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء داخل الجسم وبدلاً من ذلك يتم نقل فيتامين سى الذي تستهلكه إلى الانسجه عن طريق سوائل الجسم وأي إفرازات إضافية تفرز في البول .

نظرًا لأن الجسم لا يخزن فيتامين سي أو ينتجه بمفرده فمن المهم أن تستهلك الأطعمة الغنية بفيتامين سي يوميًا ،ولكن تناول كميات كبيرة من فيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة مثل الإسهال والغثيان.

كما تبين أن الإفراط في تناول فيتامين سي بكثره يؤدي إلى ارتداد الحمض والشعور بحرقة المعده .

فيتامين سي قد يسبب زيادة الحديد

من المعروف أن فيتامين سي يعزز امتصاص الحديد يجب على الأشخاص الذين يعانون من ظروف تزيد من خطر تراكم الحديد في الجسم مثل نقص صباغ الدم

فى هذه الحاله قد يؤدي تناول فيتامين سي الزائد إلى زيادة حمل الحديد مما قد يتسبب في أضرار جسيمة للقلب والكبد والبنكرياس والغدة الدرقية والجهاز العصبي المركزي.