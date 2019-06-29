صور.. طلاب الأقصر والبحر الأحمر: امتحان التفاضل والتكامل طويل وغير مباشر

الأقصر – أحمد مرعى - البحر الأحمر - عماد عرفة

سادت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، عقب أداء امتحانات مادة التفاضل والتكامل، حيث خرج عدد من الطلاب من اللجان وسط شكاوى من طول المادة التى تحوى 18 سؤالا تحتاج لوقت أطول بجانب بعض النقاط الصعبة بالمادة.

ويقول الطالب "أحمد سيد" بمدرسة إسنا الثانوية بنين، أن مادة التفاضل والتكامل جاءت بشكل طويل للغاية ولا يكفيها الوقت المحدد من الوزارة بجانب صعوبة بعض الأسئلة عن مستوى الطالب المتوسط وتحتاج لطالب متميز حتى يحصل على الدرجة النهائية، وقالت "أسماء أحمد" بمدرسة إسنا الثانوية بنات، أن الإمتحان طويل للغاية وأن عددا كبيرا من الطلاب تركوا أسئلة لم يستطيعوا الإجابة عليها لضيق الوقت.

كما أعرب طلاب الثانوية العامة بمدينة الغردقة اليوم، والذين يودون امتحان مادة التفاضل والتكامل، أن الامتحان كان طويلا والوقت المقرر له غير كافى.

فيما قالت طالبات مدرسة الغردقة الثانوية بنات، إن الامتحان كان غير مباشر، وتقديرات الوقت غير مستوفية لكل الاسئلة.

إنطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



طلاب الاقصر بعد مادة التفاضل والتكامل طلاب الاقصر بعد مادة التفاضل والتكامل



طلاب الاقصر بعد مادة التفاضل والتكامل طلاب الاقصر بعد مادة التفاضل والتكامل



طلاب الاقصر بعد مادة التفاضل والتكامل طلاب الاقصر بعد مادة التفاضل والتكامل



طلاب الاقصر بعد مادة التفاضل والتكامل طلاب الاقصر بعد مادة التفاضل والتكامل



طلاب الاقصر بعد مادة التفاضل والتكامل طلاب الاقصر بعد مادة التفاضل والتكامل



طلاب الاقصر بعد مادة التفاضل والتكامل طلاب الاقصر بعد مادة التفاضل والتكامل



طلاب البحر الأحمر طلاب البحر الأحمر



طلاب البحر الأحمر طلاب البحر الأحمر