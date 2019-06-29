ترحيل المتهمتين بـ"خلية الأمل" لسجن النساء بالقناطر

كتبت أمنية الموجى

قررت الجهات الأمنية، ترحيل المتهمتين الجدد بالاشتراك فى تكوين جماعة مخالفة للقانون تحت مسمى "خلية الأمل " تستهدف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو والتى أمرت النيابة العامة بحبسهما 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، إلى سجن النساء بالقناطر.

والمتهمتان فى القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، هم كلا من "تقوى. ع"، و"لؤيا. ص" وجهت النيابة إليهما تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.