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الرئيس السيسي يلتقى ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان

السبت، 29 يونيو 2019 05:45 م
الرئيس السيسي يلتقى ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان الرئيس السيسي يلتقى ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان
أوساكا- محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم مع ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين اليابانيين وممثلى الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.


ااوكسانا

الييابان

الرئيس السيسى

قمه العشرين

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