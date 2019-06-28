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صور.. مشجعو غانا يصلون القاهرة لمؤازرة منتخب بلادهم فى البطولة الأفريقية

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:03 م
صور.. مشجعو غانا يصلون القاهرة لمؤازرة منتخب بلادهم فى البطولة الأفريقية
كتب محمود عبد الغنى

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وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة، عدد كبير من مشجعي منتخب غانا، قادمين من أكرا لمؤازرة منتخب بلادهم في مبارايات البطولة الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم.

قالت مصادر بالمطار، إن مشجعي منتخب غانا وصلوا على متن رحلة مصر للطيران القادمة، من أكرا وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة.

ويصل المشجعين الأفارقة، على متن رحلات الشركة الوطنية مصرللطيران الناقل الرسمي للبطولة الأفريقية، ويتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.

وتقدم وزارة الطيران، كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركة والمشجعين للبطولة، من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كافة الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر .

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مطار القاهرة

اخبار المطار

أمم افريقيا

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