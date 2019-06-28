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بايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة فى "موقف رهيب" والرئيس الأمريكى يعلق

الجمعة، 28 يونيو 2019 06:18 ص
بايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة فى "موقف رهيب" والرئيس الأمريكى يعلق جو بايدن
وكالات

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اتهم أحد مرشحى الحزب الديمقراطى الأمريكى، جو بايدن، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه وضع الولايات المتحدة فى "موقف رهيب".

وقال بايدن، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم"، الذى نقل عن "رويتر" إن "دونالد ترامب وضعنا فى موقف رهيب. فلدينا تفاوتات كبيرة فى الأجور"، وذلك فى الليلة الثانية من المناظرات داخل الحزب الديمقراطى لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، والتى تناقش مسائل الهجرة والرعاية الصحية وعدم المساواة الاقتصادية.

وبلغ أكبر نقاش سياسى فى الولايات المتحدة منذ الحملة الانتخابية 2016، ذروته فى المواجهة بين بايدن والمرشح الرقم اثنين، بيرنى ساندرز، وثمانية مرشحين آخرين.

ورغم توجه ترامب إلى آسيا للمشاركة فى قمة "مجموعة العشرين"، إلا أنه شاهد الجولة الأولى من المناظرة فى طائرته الرئاسية ولم يفوّت فرصة مهاجمة منافسيه عبر "تويتر" ووصف المناظرة بأنها "مملة".


جو بايدن

الحزب الديمقراطى

ترامب

قمة العشرين

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