ضبط 47 قطعة سلاح حصيلة يوم واحد لحملة أمنية بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

تمكنت مدرية أمن أسيوط خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية وحائزى الأسلحة غير المرخصة اليوم بالإشتراك مع ضباط الأمن العام، من ضبط 47 قطعة سلاح متنوعة منها 12 بندقية آلية خلال يوم واحد.

وشنت مديرية أمن أسيوط حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة، لضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، والمقدم محسن شريت مفتش الأمن العام، والعميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط الأمن المركزى، وأسفرت الحملات على مراكز المحافظة، عن ضبط 47 قطعة سلاح متنوعة، من بينها 12 بندقية آلية وباقى الأسلحة تنوعت ما بين خرطوش، ومسدسات خرطوش وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة، وتحررت المحاضراللازمة، وجارالعرض على النيابة العامة.