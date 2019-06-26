سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 يونيو 2019 07:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 47 قطعة سلاح حصيلة يوم واحد لحملة أمنية بأسيوط

الأربعاء، 26 يونيو 2019 06:13 م
ضبط 47 قطعة سلاح حصيلة يوم واحد لحملة أمنية بأسيوط حملات أمنية " أرشيفية"
أسيوط – هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مدرية أمن أسيوط خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية وحائزى الأسلحة غير المرخصة اليوم بالإشتراك مع ضباط الأمن العام، من ضبط 47 قطعة سلاح متنوعة منها 12 بندقية آلية خلال يوم واحد.
 
وشنت مديرية أمن أسيوط حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة، لضبط الأسلحة غير المرخصة، وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، والمقدم محسن شريت مفتش الأمن العام، والعميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط الأمن المركزى، وأسفرت الحملات على مراكز المحافظة، عن ضبط 47 قطعة سلاح متنوعة، من بينها 12 بندقية آلية وباقى الأسلحة تنوعت ما بين خرطوش، ومسدسات خرطوش وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة، وتحررت المحاضراللازمة، وجارالعرض على النيابة العامة.

حوادث اسيوط

ضبط اسلحة غير مرخصة

الحملات الأمنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

لمدة 14 يوما.. تذكرتى تفتح باب حجز تذاكر دور الـ16 وصولا لنهائى أمم إفريقيا

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

مستأنف الدقى تقضى بتغريم محمد رمضان 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب مدير "mbc"

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

الملامح الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ Orange Is the New Black

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

رسميا.. اتحاد الكرة يقرر استبعاد عمرو وردة من المنتخبات مدى الحياة

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

بعد ما وصلت لـ40 درجة ..نصائح لتخفيف الشعور بالحر

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

تعرف على توقعات التمساحين "سامى وعبلة" لنتيجة مصر والكونغو.. فيديو

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

امم افريقيا ..تايم سبورت تكشف برنامج الفراعنة قبل مواجهة الكونغو اليوم

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

شاهد فى دقيقة.. كيف تحصل على اشتراك هيئة النقل العام لخطوط بطولة أفريقيا؟

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أفريقيا أرض الأساطير.. يايا توريه موهبة إيفوارية بمهارة برازيلية وعقل إنجليزى

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

أمم أفريقيا ..أرقام من مواجهات مصر و الكونغو

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

لاعب السنغال: الجزائر هي عقبتنا في المجموعة ومستعدون لها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة