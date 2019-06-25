10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

كتبت إيمان على

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل نهائى.

تأتى هذه الموازنة العامة للعام المالى الجديد لتمثل أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه.

ونرصد أبرز أرقام هامة تضمنتها الموازنة الجديدة: