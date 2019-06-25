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10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:30 م
10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان على

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أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل نهائى.

تأتى هذه الموازنة العامة للعام المالى الجديد لتمثل أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه.

ونرصد أبرز أرقام هامة تضمنتها الموازنة الجديدة:

  • تبلغ إجمالى المصروفات 301 مليار و615 مليون و116 ألف جنيه
  • بلغ المقدر لشراء السلع والخدمات نحو 74 مليار جنيه.
  •  بلغ المخصص للفوائد 569 مليار جنيه .
  • جاء المخصص لشراء الأصول غير الاستثمارية "الاستثمارات" نحو 211 مليار و245 مليون جنيه.
  •  وصل المخصص لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 28 مليار و811 مليون.
  • بلغ المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية نحو 375 مليار و566 مليون جنيه.
  • بلغت  إجمالى إيرادات الضرائب  856 مليار و616 مليون جنيه.
  • وتقدر المنح بـ 3 مليار و405 مليون جنيه، وتقدر الإيرادات الأخرى بـ 274 مليار جنيه.
  • بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" نحو 327 مليارًا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
  • شملت خطة التنمية زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى، مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%.

 


البرلمان

الموازنه

معدل النمو

الدعم

اليوم السابع بلس

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