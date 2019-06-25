10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل نهائى.
تأتى هذه الموازنة العامة للعام المالى الجديد لتمثل أكبر موازنة فى تاريخ مصر بـ1.6 تريليون جنيه.
ونرصد أبرز أرقام هامة تضمنتها الموازنة الجديدة:
- تبلغ إجمالى المصروفات 301 مليار و615 مليون و116 ألف جنيه
- بلغ المقدر لشراء السلع والخدمات نحو 74 مليار جنيه.
- بلغ المخصص للفوائد 569 مليار جنيه .
- جاء المخصص لشراء الأصول غير الاستثمارية "الاستثمارات" نحو 211 مليار و245 مليون جنيه.
- وصل المخصص لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 28 مليار و811 مليون.
- بلغ المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية نحو 375 مليار و566 مليون جنيه.
- بلغت إجمالى إيرادات الضرائب 856 مليار و616 مليون جنيه.
- وتقدر المنح بـ 3 مليار و405 مليون جنيه، وتقدر الإيرادات الأخرى بـ 274 مليار جنيه.
- بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" نحو 327 مليارًا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
- شملت خطة التنمية زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى، مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%.
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