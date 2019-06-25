مسؤول صينى يدافع عن مراكز الويغور فى شينجيانج أمام مجلس حقوق الإنسان

رويترز

رد نائب حاكم إقليم شينجيانج الصينى اليوم الثلاثاء على الإدانات الدولية لمعسكرات الاعتقال التى تديرها الدولة وقال إنها مراكز مهنية ساعدت فى "إنقاذ" الناس من تأثير الأفكار المتطرفة.

وقال إركين تونياز نائب حاكم شينجيانج أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الصين احتوت الآن وبشكل فعال الإرهاب والتطرف الدينى فى الإقليم. وانتقدت الولايات المتحدة ادلاء تونياز كلمة أمام المجلس.

وقال تونياز، وهو من الويغور "من خلال إنشاء مراكز للتعليم والتدريب المهنى وفقا للقانون، نهدف إلى تثقيف وإنقاذ أولئك الذين تأثروا بالتطرف الدينى وارتكبوا جرائم قانونية بسيطة".

وأضاف "هذا سيمنعهم من أن يصبحوا ضحايا للإرهاب والتطرف كما سيحمى حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين من الانتهاك".