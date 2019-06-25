بيطرى أسيوط: تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد الدكتور خالد حسن محمد بكرى، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، أن المديرية انتهت خلال الثلاثة أيام الماضية من تحصين 13 ألف رأس ماشية وأغنام، وذلك خلال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وقال مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، أن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع إنطلقت يوم السبت الماضى ومستمرة فى عملها لمدة شهر بجميع قرى ومدن المحافظة، وبمشاركة كافة الفرق البيطرية بالمديرية والوحدات المتواجدة بالقرى، وإن المديرية انتهت من كافة التجهيزات الخاصة بالحملة، وتوفير الامصال لتحصين الثروة الحيوانية.

وأشار الدكتور خالد حسن، إلى توزيع باقى أعضاء اللجان للتحصين من منزل لأخر لتحصين جميع الماشية والعجول الصغير ذات الثلاث شهور التى لم يسبق تحصينها من قبل سوف يتم تحصينها بجرعة أولى، ويتم إعادة تحصينها بجرعة تنشيطية للحمى القلاعية بعد شهر، لتجنب خطورة هذا المرض الذى يؤثر على العجول الصغيرة، ويسجل ذلك فى بطاقة التحصين.

وأضاف الدكتور خالد حسن، أن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه، وللأغنام 11.25جنيه، كذلك سوف تتم عملية التسجيل والترقيم، المصاحبة لعملية التحصين لجميع الحيوانات التى لم يتم تسجيلها من قبل، مناشدا جميع المربيين الإستجابة إلى لجان تحصين الماشية، والتأكيد على التحصين كل 4 أشهر للوقاية.