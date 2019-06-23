غدا.. انطلاق أعمال الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف

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تنطلق أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، غدا الاثنين، فى جنيف، والتى ستستمر حتى 12 يوليو المقبل.

وتفتتح ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان، الدورة الجديدة بتقرير تعرض فيه حالة حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم، كما سينظر المجلس خلال أعمال دورته فى أكثر من مائة تقرير تتناول مجموعة واسعة من القضايا التى قدمها 24 من خبراء وجماعات وآليات حقوق الإنسان بالمجلس.

ويركز المجلس خلال دورته الجديدة، على حقوق الإنسان للمرأة، وسيعقد مناقشة تستمر يوما كاملا حول حقوق الإنسان للمرأة تتناول العنف ضد المرأة فى عالم العمل، وعلى حقوق المسنات وتمكينهن اقتصاديا، كما ستقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دراستها التحليلية حول الموضوع، فى الوقت الذى يبحث المجلس فى 28 يونيو الجارى مسألة حقوق المرأة وتغير المناخ، وهو الحوار الذى ستشارك فيه مارى روبنسون أول رئيسة لأيرلندا والمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

كما يبحث المجلس الأممى أيضا ما يتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى حماية حقوق الإنسان للمشردين داخليا، وذلك مع المقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان للمشردين داخليا، كما يبحث تقريرا مقدما من المقرر الخاص المعنى بمسألة تجريم أو قمع تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين الذين يدخلون دولة بطريقة غير منتظمة، كما ينظر المجلس ومن خلال تقارير المقررين الخاصين فى قضايا تشمل استقلال القضاة والمحامين، وحق كل فرد فى الصحة، والقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأفراد أسرهم، وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير وغيرها من القضايا.

وينظر المجلس فى حقوق الإنسان بدول بعينها، من خلال لجنة التحقيق الدولية المعنية بحالة حقوق الإنسان فى سوريا، والتى ستقدم تقريرها الشفهى فى تطورات الوضع هناك، كما سيستمع إلى تقرير للمفوضة السامية حول حقوق الإنسان فى ميانمار، وإلى إحاطة من لجنة التحقيق المعنية ببوروندى التى ستقدم تقريرها الشفهى، ويستمع المجلس أيضا إلى تقرير للمفوضة السامية الأممية لحقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان فى فنزويلا، كما يعقد المجلس فى أول يوليو مناقشتين عامتين بشأن حالات حقوق الإنسان التى تتطلب اهتمام المجلس، إضافة إلى عقد مناقشات عامة بشأن حالة حقوق الإنسان فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى وغير ذلك من القضايا.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مؤلفة من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فى جميع أنحاء العالم، وأنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة المجلس فى 15 مارس 2006، بهدف رئيسى هو معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.