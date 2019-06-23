صور.. عروض فنية على كورنيش الإسكندرية بالتزامن مع كأس أمم إفريقيا

الإسكندرية - جاكلين منير

قدمت فرقة فنون متحدى الإعاقة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من التابلوهات الاستعراضية منها "إفريقيا، إسكندرية بتفرح" ورقصة الحصان بقيادة كابتن مصطفى جابر، ضمن إحتفالات الهيئة بفرع ثقافة الإسكندرية بإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بالحديقة الخلفية لقصر ثقافة الشاطبى.

من جهة أخرى أقام بيت ثقافة رشدى ورشة تصميم طابع بريد خاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب ورشة تصميم لوحات فنية بمرسم المواهب، بينما أقام نادى المرأة ورشة عمل معلقات جلدية، كما نظم بيت ثقافة القبارى ورشة لتعليم أساسيات الخياطة بجمعية مدبر الأمور الخيرية، قامت خلالها مسئول نادى المرأة بتعليم الرواد قواعد التفصيل وكيفية القص باستخدام الباترون، وفى قصر ثقافة الشاطبى تجدد اللقاء الأسبوعى لورشة تعليم العزف على العود.



عروض فنية أمام قصر ثقافة الشاطبى



عروض فنية أمام قصر ثقافة الشاطبى