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محافظ كفر الشيخ يحيل 24 طبيباً وموظفاً بمنشأة عباس بسيدى سالم للتحقيق

السبت، 22 يونيو 2019 05:35 م
محافظ كفر الشيخ يحيل 24 طبيباً وموظفاً بمنشأة عباس بسيدى سالم للتحقيق الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه،محافظ كفرالشيخ، 24 طبيباً وموظفاً بمنشأة عباس بسيدى سالم للتحقيق،منهم "إحالة 6 أطباء لانصرافهم عن العمل دون سند قانوني بوحدة طب الاسرة بمنشاة عباس،و 18 موظف بالوحدة المحلية لمنشاة عباس لتغيبهم عن العمل.
 
وتبين للجنة المتابعة أثناء تفقدها للقرية  وجود بيارة مكشوفة بطريق المقابر بالقرية،وإضاءة بعض أعمدة الإنارة نهاراً،وأن بعض شوارع القرية غير ممهدة،وجود بعض تجمعات القمامة بجوار مقر الجمعية الزراعية وكذلك أمام مقر الإرشاد الزراعي بالقرية،بناءً على تقرير المتابعة الميدانية،طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.
 
وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم بتلافي جميع الملاحظات خلال 72 ساعة، كما كلف الشئون القانونية بالديوان العام بالتحقيق مع المتغيبين مؤكداً أنة لا تهاون مع المقصرين.
 

 


كفر الشيخ

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سيدى سالم

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