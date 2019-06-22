شركة بسكويت عالمية أمام القضاء بسبب رفض تسجيل العلامة التجارية

كتب أحمد عبد الهادى

أقامت شركة إتى غيدا ساناى فى تيكاريت أنونيم سيركيتى، دعوى قضائية أمام الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة تطالب بوقف القرار الصادر رقم 38926 برفض تسجيل العلامة التجارية الدولية رقم 1284017.

واختصمت الدعوى رقم 50251 لسنة 73 قضائية، وزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومدير الإدارة العامة للعلامات التجارية .

وقالت الدعوى، إن الشركة الطاعنة بدأت إنتاجها فى عام 1962 فى مصنع مصمم شخصيا من قبل "فيروز كانتلى" المؤسس والرئيس لها، وتمكنت الشركة لأن تكون دائما سباقة.

وأضافت الدعوى، أن الشركة أول من قام بإنتاج منتجات تعتبر الأولي من نوعها في الأسواق .

وتابعت الدعوى، أنه يعمل لدى الشركة 7000 موظف في العديد من الدول المختلفة، وتنافس في الأسواق العالمية باعتبارها واحدة من أكبر 100 شركة صناعية ولديها القدرة على التطوير وتحديث الانتاج .