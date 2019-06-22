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زيادة طرح منتجات اللحوم الطازجة البلدية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 22 يونيو 2019 07:00 ص
زيادة طرح منتجات اللحوم الطازجة البلدية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لحوم أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة طرح منتجات اللحوم الطازجة البلدية واللحوم الطازجة السودانية، وكذلك اللحوم المجمدة والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بجانب استمرار طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت توافر كافة  المنتجات والسلع الغذائية وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن رصيد مصر من السكر يكفى الاستهلاك لـ8 أشهر ومتوسط الاستهلاك الشهرى من السكر يتراوح من 230  ألف إلى 240 ألف طن شهريًا.

 

 


التموين

الاهرام للمجمعات الاستهلاكية

منتجات اللحوم الطازجة البلدية

المجمعات الاستهلاكية

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