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ضبط ٤ طن سكر غير صالح للإستهلاك الأدمى فى حملة أمنية بالإسكندرية

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:57 م
ضبط ٤ طن سكر غير صالح للإستهلاك الأدمى فى حملة أمنية بالإسكندرية سكر" ارشيفية"
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق، واسفرت عن ضبط مديرمسئول عن أحد مصانع تعبئة السكر،  بدائرة مركزقسم شرطة باب شرق، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها "4 طن "سكر حرغير صالحة للإستهلاك الآدمى.
 
وبالمعاينة تبين وجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على نسبة كبيرة من الأتربة والشوائب، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الجمرك،  لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع التموينية قدرها "1,150" طن ومائة وخمسون كيلو جرام "خروب" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، والمدونة عليها فى شهر أبريل 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة من قِبل الدولة، والمخصصة ربطاً على البطاقات التموينية وقدرها ألف وثلاثمائة وثلاثون "عبوة زيت تموينى"،  مما يعد إستيلاء على أموال الدعم، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 

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