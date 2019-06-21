اعراض سرطان الكبد عديدة منها ألم البطن

كتبت فاطمة خليل

سرطان الكبد هو نوع من السرطان يبدأ في الكبد وهو من الأمراض الخطيرة، ويحدث السرطان بصفة عامة عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو بطريقة غير طبيعية، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض سرطان الكبد، وفقاً لموقع الجمعية الأمريكية للسرطان American cancer society.



سرطان الكبد

اعراض سرطان الكبد



وجود واحد أو أكثر من الأعراض التالية لا يعني أن لديك سرطان الكبد، فمن المحتمل أن يكون سبب العديد من هذه الأعراض أمراض أخرى.

لا تظهر علامات وأعراض سرطان الكبد غالبًا حتى المراحل الأخيرة من المرض، ولكن في بعض الأحيان قد تظهر فى البدايات إذا ذهبت إلى طبيبك عندما لاحظت الأعراض لأول مرة، فقد يتم تشخيص سرطانك في وقت مبكر وحينها يكون العلاج أكثر فائدة، ومن الأعراض الأكثر شيوعا لسرطان الكبد:

-فقدان الوزن بدون سبب.

-فقدان الشهية.

-الشعور بالشبع التام بعد تناول وجبة صغيرة.

-الغثيان أو القيء.

-تضخم الكبد، أو تشعر بالامتلاء تحت الأضلاع على الجانب الأيمن.

-تضخم الطحال، تشعر بالامتلاء تحت الأضلاع على الجانب الأيسر.

-ألم في البطن أو بالقرب من الكتف الأيمن.

-تورم أو تراكم السوائل في البطن.

-الحكة.

-اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).



سرطان الكبد

يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى الحمى والأوردة المتضخمة على البطن والتي يمكن رؤيتها من خلال الجلد، وكدمات أو نزيف غير طبيعي.قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد المزمن أو تليف الكبد بأعراض أسوأ من المعتاد أو قد يكون لديهم تغييرات في نتائج الاختبارات المعملية، مثل اختبارات وظائف الكبد.



اعراض سرطان الكبد

بعض أورام الكبد تصنع هرمونات تعمل على أعضاء أخرى غير الكبد. هذه الهرمونات قد تسبب:

-مستويات عالية من الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم)، والتي يمكن أن تسبب الغثيان والارتباك والإمساك، وضعف ، أو مشاكل في العضلات.

-انخفاض مستويات السكر في الدم (نقص السكر في الدم)، والتي يمكن أن تسبب التعب أو الإغماء.

- كبر حجم الثدى (التثدي) أو انكماش الخصيتين عند الرجال.

-ارتفاع خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) التي يمكن أن تسبب الاحمرار.

- ارتفاع مستويات الكوليسترول.