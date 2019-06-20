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التعليم تصدر كتاباً دورياً بشأن صرف مكافأة إمتحانات النقل

الخميس، 20 يونيو 2019 04:52 م
التعليم تصدر كتاباً دورياً بشأن صرف مكافأة إمتحانات النقل وزارة التربية والتعليم - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم 4 بتاريخ 20/6/2019، بشأن صرف مكافأة امتحانات النقل المقررة بالقرار الوزاري رقم 150 بتاريخ 30/5/2005.
 
ونص الكتاب الدوري على بدء صرف مكافأة امتحانات النقل المقررة  ، بالقرار الوزاري رقم 150 بتاريخ 30/5/2005، للعاملين بالمدارس (معلمين، إداريين، عمال) بمختلف المراحل الدراسية كمرحلة أولى، على أن يتم الصرف بعد ذلك للعاملين بدواوين الإدارات والمديريات التعليمية، كمرحلة ثانية.
 
وأوضح الكتاب ، أنه في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية خلال السنة الحالية لصرف المكافأة المشار إليها لجميع العاملين بالمدارس، يتم الصرف لبعض المدارس في حدود الاعتمادات المالية المتاحة وقت بدء الصرف، على أن يتم استكمال الصرف لباقي العاملين بالمدارس فور بدء العام المالي التالي، ويتم بعد ذلك صرف المكافأة للعاملين بدواوين الإدارات والمديريات التعليمية.
 
وشدد الكتاب الدورى على ضرورة التزام مديري المديريات التعليمية  ، ومسئولي الشؤون المالية ومسئولي الموارد البشرية بكافة مديريات التربية والتعليم ،  بتنفيذ التعليمات الواردة في الكتاب الدوري رقم 4 بتاريخ 20/6/2019، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذه التعليمات.
 
 

التربية والتعليم

مكافأة الامتحانات

صرف مكافأة امتحانات النقل

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