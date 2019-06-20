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حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون..

"الأعلى للإعلام" يطالب المشاهير بالإبلاغ عن الصفحات المزيفة المنسوبة إليهم

الخميس، 20 يونيو 2019 02:34 م
"الأعلى للإعلام" يطالب المشاهير بالإبلاغ عن الصفحات المزيفة المنسوبة إليهم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد

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أهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بكافة الشخصيات العامة والمواطنين بسرعة إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى حسابات أو صفحات مزيفة منسوبة إليهم على مواقع التواصل الاجتماعى، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وكان جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أنه يحق للمجلس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مخالفة على جميع مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، تويتر، انستجرام"، خاصة الصفحات التى يتعدى متابعيها 5 آلاف متابع.

وأضاف جمال شوقى، فى تصريحات له، أنه يحق للمجلس إحالة المخالفة للنائب العام أو التحقيق فيها أو الاكتفاء بالجزاءات الواردة فى لائحة الجزاءات، مشيرا إلى أن هذا الأمر متبع فى جميع دول العالم، حيث تتولى هيئات البث الفضائى والاتصالات والإعلان الموجودة فى الدول الأوروبية مراقبة المحتوى ومحاسبة من يخرج عن القانون فى هذا الشأن.

 


المجلس الأعلى للاعلام

مكرم محمد احمد

الاعلى للاعلام

مواقع التواصل الاجتماعى

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