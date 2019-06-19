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كيف تعرف أن شخصاً ما مصاباً بالسكتة الدماغية وإزاى تنقذه؟

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:30 م
كيف تعرف أن شخصاً ما مصاباً بالسكتة الدماغية وإزاى تنقذه؟ السكتة الدماغية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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السكتة الدماغية من أكثر الحالات الطبية الخطيرة التى تهدد الحياة وقد تزايدت الإصابة بها بين الشباب بشكل كبير، ولا بد من إسعاف الشخص المصاب بها فى الحال لإنقاذ حياته.

فى هذا التقرير نقدم لك أبرز العلامات على أن أحد الأشخاص مصاباً بالسكتة الدماغية وكيفية إنقاذ حياته، وفقاً لموقع Doctor.
 

السكتة الدماغية هي حالة طبية تهدد الحياة وتحدث عندما يتم تقييد تدفق الدم إلى المخ أو قطعه، يمكن أن يؤثر هذا على القدرة على الكلام، وكذلك على طريقة تفكيرك وحركتك.

اعراض السكتة الدماغية
اعراض السكتة الدماغية

 

يجب إسعاف المصابين بالسكتة الدماغية فوراً، فبمجرد رؤية واحدة من الأعراض التالية تتطور- في الوجه والذراعين والكلام – يجب الاتصال بالإسعاف فوراً أو الذهاب لأقرب مستشفى طوارئ.

كيفية معرفة ما إذا كان شخص ما يعاني من السكتة الدماغية؟
 

أعراض السكتة الدماغية تشمل:

اعراض السكتة الدماغية فى الوجه
اعراض السكتة الدماغية فى الوجه

 

سقوط الوجه في جانب واحد وعدم الاستطاعة فى التبسم؟

عدم التمكن من رفع ذراعيهما والاحتفاظ بهما لأعلى

التحدث بطريقة غير طبيعية أو تبدو مشوشة

 

إنقاذ المصاب بالسكتة الدماغية يساعده فى البقاء على قيد الحياة، فإذا رأيت أيًا من علامات السكتة الدماغية - ستحدث فرقًا كبيرًا في تعافي شخص ما وإعادة تأهيله".

تُفقد حوالي 1.9 مليون خلية عصبية في المخ في كل دقيقة تُترك فيها السكتة الدماغية دون علاج، وإذا لم يتم علاجه ، فإن السكتة الدماغية يمكن أن تؤدي إلى إعاقة دائمة أو حتى الموت.


اعراض السكتة الدماغية

السكتة الدماغية

علامات السكتة الدماغية

الاسعافات للسكتة الدماغية

مضاعفات السكتة الدماغية

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