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عميد طب طنطا يكرم طلاب الكلية الفائزين بـ"كأس العباقرة والمسابقة المعرفية"

الأربعاء، 19 يونيو 2019 06:07 م
عميد طب طنطا يكرم طلاب الكلية الفائزين بـ"كأس العباقرة والمسابقة المعرفية" عميد طب طنطا يكرم الطلاب الفائزين
الغربية عادل ضرة - محمد طارق

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كرم الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، طلاب الكلية الفائزين بكأس المركز الأول بمسابقة "عباقرة الجامعات المصرية " الموسم الثاني 2019، وكذلك الطلاب الفائزين فى المسابقة المعرفية لكليات الطب على مستوى الجمهورية .

 

ومنحهم عميد كلية الطب بجامعة طنطا درع الكلية وشهادات التقدير بالإضافة الى مكافأة مالية لكل طالب، وذلك على هامش اجتماع مجلس الكلية الذي عُقد اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عمرو زعير وكيل الكلية للدراسات العليا البحوث، والدكتور وليد سامى داود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وأوضح "غنيم"، أن هذا التكريم يأتى فى إطار حرص الكلية على تنفيذ توجيهات الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة بضرورة دعم وتبني الطلاب المتميزين والمتفوقين في كافة المجالات والأنشطة، وتتويجاً لهؤلاء الطلاب الذين كانوا على قدر المسئولية.

 

وقد ضم الفريق المشارك بمسابقة "عباقرة الجامعات المصرية" كل من أسامة أنور مصطفى  البديوي ومحمد مصطفى الوكيل وايناس عمرو الصعيدي ، كما فاز فى المسابقة المعرفية محمود مصطفى الوكيل ومحمد مصطفى الوكيل وأحمد حسن تحسين.

 

وعلى جانب آخر، كرم مجلس كلية الطب بطنطا برئاسة الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، اليوم، الدكتور عمرو زعير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث تقديراً لمجهوداته خلال فترة قيامه بأعمال عميد الكلية، وعدم توانيه في رفعة الكلية والارتقاء بها في كافة المجالات والأنشطة، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتورة سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد سامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

ومن جانبه تقدم "زعير" بخالص التهاني القلبية للدكتور أحمد غنيم لصدور قرار الرئيس السيسي بتعيينه عميداً الكلية لمدة ثلاث سنوات، متمنياً له دوام الازدهار والرقي والعمل دوما على رفعة الكلية.

 

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محافظه الغربية

جامعة طنطا

كلية طب طنطا

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