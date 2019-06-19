شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

كتب ــ وليد عبد السلام

حرصا على مكافحة ضعف وتأخر السمع عن المواليد، الذى انتشر مؤخرا، وكذلك الكشف المبكر عنه لتوفير العلاج اللازم للأطفال بالمجان من خلال وحدات الرعاية الأساسية، يستعرض "اليوم السابع أهم المعلومات حول جهود الحكومة لمكافحة ضعف وتأخر السمع عند الأطفال.

1ـ إلزام الوحدات الصحية بعمل مقياس سمع للأطفال عند الميلاد.

2ـ إدراج كشوف السمع للأطفال حتى سن قبل المدرسة ضمن جداول التطعيمات الأساسية .

3ـ توفير كافة الأجهزة الطبية اللازمة لقياس السمع والاكتشاف المبكر للحالات بالوحدات .

4ـ البدء فى تطبيق المستشفيات والعلاج المجانى للحالات مطلع شهر يونيو المقبل.

5ـ إدراج عمليات زرع القواقع ضمن منظومة العلاج لضعاف السمع.

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