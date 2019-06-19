سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

الأربعاء، 19 يونيو 2019 04:06 م
شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟ ضعف السمع عند الأطفال
كتب ــ وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرصا على مكافحة ضعف وتأخر السمع عن المواليد، الذى انتشر مؤخرا،  وكذلك الكشف المبكر عنه لتوفير العلاج اللازم للأطفال بالمجان من خلال وحدات الرعاية الأساسية، يستعرض "اليوم السابع أهم المعلومات حول جهود الحكومة لمكافحة ضعف وتأخر السمع عند الأطفال.

1ـ إلزام الوحدات الصحية بعمل مقياس سمع للأطفال عند الميلاد.

2ـ إدراج كشوف السمع للأطفال حتى سن قبل المدرسة ضمن جداول التطعيمات الأساسية .

3ـ توفير كافة الأجهزة الطبية اللازمة لقياس السمع والاكتشاف المبكر للحالات بالوحدات .

4ـ البدء فى تطبيق المستشفيات والعلاج المجانى للحالات مطلع شهر يونيو المقبل.

5ـ إدراج عمليات زرع القواقع ضمن منظومة العلاج لضعاف السمع.

 

https://www.youm7.com/story/2019/6/15/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%86%D8%AF/

 

https://www.youm7.com/story/2019/6/2/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%C3%97-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9/

 

https://www.youm7.com/story/2019/6/1/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-300/

 


السمع

ضعاف السمع

ضعف السمع عند الاطفال

مكافحة ضعف السمع

علاج ضعف السمع

القوقعة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

أردوغان ينبح ومسيرة البناء تسير فى كاريكاتير اليوم السابع

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

شاهد فى دقيقة.. كيف يتم مكافحة ضعف السمع عند الأطفال بوحدات الرعاية الصحية؟

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

أزمنة الشعر «3».. كرستين آن كلاتورثى

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. أبو الليف يطرح "أهلاً بيك" احتفالاً ببطولة كأس الأمم الإفريقية

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

فيلم الممر يقترب من المليون الـ 35 فى قائمة الإيرادات خلال أسبوعين عرض

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد:طقس الغد شديد الحرارة على معظم الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 39 درجة

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

فيديو.. تعرف على سبب ابتعاد عبد المجيد عبد الله عن الغناء الفترة الماضية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية أرزنجان شرق تركيا

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

فيديو معلوماتى.. أفضل 10 طرق للتغلب على الغثيان

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

كاريكاتير الصحف السعودية.. إيران تشعل فتيل الحرب فى المنطقة

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

قبل الكان.. السكة الحديد تعلن مواعيد وأسعار قطارات القاهرة - الإسماعيلية - السويس

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

عشان متتحطيش فى مواقف محرجة .. مشروبات صحية هتخلصك من الكرش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة