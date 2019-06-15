أمين عام المستشفيات الجامعية يوضح أسباب الإصابة بضعف السمع عند المواليد

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، أن ضعف السمع تقف وراؤه سلسلة من الأسباب أهمها زواج الأقارب، وإصابة الأم فى فترة الحمل بالفيروسات توكس بلازموزس، فضلا عن تناول الأم للمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، فى تصريح لليوم السابع، إن ضعف السمع يتسبب به نقص الأكسجين للأطفال أثناء الولادة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الصفراء فوق 20 ملجرام فى الدم فى الطفل بعد الولادة .

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار أنه من ضمن مسببات نقص السمع عن الأطفال هو ضعف وزن خاصة للمولودين أقل من 3.5 كيلو، وتابع لا بد من متابعة جيدة للطفل بعد وقبل الولادة منعا لحدوث أى خلل يسبب إصابة المولود بضعف السمع .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة قومية للكشف المبكر عن ضعف السمع بين الأطفال حديثى الميلاد .