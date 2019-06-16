ملك ماليزيا يزور متحف اللوفر أبو ظبى بدولة الإمارات

وكالات الأنباء

زار السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه، ملك ماليزيا، متحف اللوفر أبوظبي، وقام بجولة فى قاعاته التى تروى قصة الإنسانية منذ ما قبل التاريخ، وصولاً إلى عصرنا الحالى، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.



رافق ملك ماليزيا، خلال الجولة، محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسيف سعيد غباش وكيل الدائرة، ومانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبوظبى إلى جانب عدد من المسؤولين، واستمع ملك ماليزيا - الذى اختتم أمس الأول زيارة رسمية للدولة استغرقت يومين - إلى شرح مفصل عن القطع الفنية المعروضة فى المتحف والتى تسلط الضوء على أوجه الشبه بين مختلف الحضارات والثقافات، واطلع على أسرار الهندسة المعمارية الاستثنائية للمتحف.