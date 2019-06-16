السجن 10 سنوات لعاطل لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد بمعاقبة المتهم " أحمد.ب .م" 26 سنة عاطل بالسجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الهيروين، بدائرة مركز سوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد نجدى وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب وروميل شحاته بأمانة سر خالد سلامة.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 ، بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم، بالإتجار فى الهيروين بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، والمتعاطين، وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بقرية قلفاو والقرى المجاورة.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وزنت 70 جراما، كانت معدة للبيع، وبمواجهته، اعترف بالإتجار فى الهيروين وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.