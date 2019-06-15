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بوتين يشدد على ضرورة بدء الإصلاحات السياسية فى سوريا

السبت، 15 يونيو 2019 05:30 م
بوتين يشدد على ضرورة بدء الإصلاحات السياسية فى سوريا فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
موسكو /أ ش أ/

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شدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال قمة (التعاون وبناء الثقة فى آسيا) المنعقدة فى دوشنبه عاصمة طاجيكستان، اليوم السبت، على الحاجة إلى إصلاحات سياسية من أجل تحسين الوضع فى سوريا.

وأضاف بوتين -حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نعتقد أن استقرار الوضع فى سوريا حاسم فى ضمان أمن منطقتنا.. من المهم تمهيد الطريق للإصلاحات السياسية فى سوريا فى أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أنه بمساعدة روسيا، عادت معظم الأراضى السورية إلى سيطرة الحكومة من جديد، وإضافة إلى ذلك تم تهيئة الظروف اللازمة لبدء نشاطات بناء السلام وعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى منازلهم.

وقال بوتين إن التنسيق بين روسيا وإيران وتركيا عبر مؤتمرات أستانا يخرج بنتائج إيجابية، مؤكدا أنّ بإمكانهم سويّا تسهيل العملية السياسية الداخلية فى سوريا بما فى ذلك تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاقها.

 


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