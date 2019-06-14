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موقع كورى شمالى: العلاقات بين الكوريتين تقف عند مفترق طرق

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:24 ص
موقع كورى شمالى: العلاقات بين الكوريتين تقف عند مفترق طرق زعيما الكوريتان - أرشيفية
أ ش أ

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اعتبر موقع "أوريمينزوككيرى" الكورى الشمالى، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين الكوريتين تقف عند مفترق طرق قبل يوم واحد من الذكرى الـ19 لإعلان مشترك توصلت إليه الكوريتان فى أول قمة بينهما على الإطلاق.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن الموقع الذى يعد أحد المواقع الدعائية فى كوريا الشمالية، قوله، إن رائحة البارود تنتشر نحو كوريا الشمالية، منتقدًا سول بسبب تدريباتها العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

وقال "المشكلة تكمن فى أن كوريا الجنوبية تواصل أعمالها العدائية السرية ضد الشمال يوميا تقريبا فى الوقت الذى يجب فيه السعى لإجراءات نشطة لحل الوضع الحالى الذى لا يمكن تركه دون مراقبة"، مشيرًا إلى التقدم المحدود فى الحوار والتعاون بين الجانبين.

وأضاف أنه فى حال تمسك سول بالقيام بأعمال عدائية سرية مع قوى أجنبية ضد الاتجاه العام وإرادة الشعب الكورى الشمالى، فلن تواجه إلا فقدان الثقة والمواجهة، وجاء انتقاد كوريا الشمالية قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الـ19 لإعلان 15 يونيو المشترك الذى وقع عليه رئيس كوريا الجنوبية آنذاك كيم داى-جونج وزعيم كوريا الشمالية آنذاك كيم جونج-إيل، فى عام 2000.

 


زعيم كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

علاقات الكوريتين

الحدود بين الكوريتين

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