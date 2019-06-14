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مع إنها تحتوى على الكالسيوم.. الجبنة الشيدر ترفع خطر الإصابة بالسرطان

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:00 ص
مع إنها تحتوى على الكالسيوم.. الجبنة الشيدر ترفع خطر الإصابة بالسرطان جبنة شيدر
كتب بيتر إبراهيم

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جميعنا نعرف أن منتجات الألبان مصدر جيد للكالسيوم، لكنها يمكن أن تكون عالية في الدهون التى تسبب العديد من المشاكل، حيث وجدت دراسة جديدة أن تناول كميات كبيرة من بعض الجبن، مثل الشيدر، قد يرفع من خطر إصابة النساء بسرطان الثدي.

وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، قد وجد الباحثون أن تناول كميات كبيرة من الشيدر والجبن كريم قد تزيد من خطر إصابة النساء بسرطان الثدي.

وأوضحت معدة الدراسة الدكتورة سوزان ماكان، من قسم الوقاية من السرطان ومكافحته في معهد "روسويل بارك" الأمريكي، أن تناول الجبنة الشيدر والكريمى قد يزيد من خطر إصابة النساء بسرطان الثدي بنسبة 53%.

ومن المعروف أن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد سرطان الجلد، وفي عام 2017، ومن المتوقع أن تكون هناك حوالي 252710 حالة جديدة من سرطان الثدي المشخصة للنساء، فضلاً عن أكثر من 40000 حالة وفاة بسبب هذا المرض.

ومن المعروف أن النظام الغذائي يلعب دورًا رئيسيًا في خطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث كشفت دراسة علمية سابقة أن سوء التغذية أثناء فترة المراهقة يرفع خطر الاصابة بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث أى قبل الوصول لسن الــ45.

وأضاف الباحثون أن النساء اللائي تناولن كميات كبيرة من اللبن الزبادى لديهم خطر أقل بمعدل 39% للإصابة بسرطان الثدي، بالمقارنة بالنساء التى تتناول الجبن الشيدر والكريمي الدهنية.

 

 


جبنة شيدر

أضرار الجبنة

سرطان النساء

السرطان

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