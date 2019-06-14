طهران تتهم واشنطن بـ"التخريب الدبلوماسى"

إيمان حنا

أتهمت طهران واشنطن بالـ"تخريب دبلوماسى" ، وأضافت أن الاتهامات الأمريكية التي تحمل طهران مسؤولية الهجومين اللذين استهدفا ناقلتي نفط في بحر عُمان "لا أساس لها"، بحسب سكاى نيوز.

من جهة أخرى شدد ناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان رسمي "ردا على اتهامات الأمريكيين التي لا أساس لها"، على أن إيران "ساعدت" السفينتين المنكوبتين و"أنقذت" طاقميهما.

وقال موسوي في هذا البيان إن "اتهام إيران بالحادثين المشبوهين والمؤسفين اللذين كانت ناقلتا النفط ضحيتين لهما هو على ما يبدو أبسط ما يمكن أن يفعله (وزير الخارجية الأميركي مايك) بومبيو والسلطات الأميركية"

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ، إن "الأفعال الأمريكية تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار في الشرق الأوسط".، كما كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر، أن "انتهاز الولايات المتحدة فورا الفرصة لتطلق مزاعم ضد إيران دون دليل مادي أو ظرفي، يكشف بوضوح أنهم انتقلوا إلى الخطة باء: التخريب الدبلوماسي وتمويه الإرهاب الاقتصادي ضد إيران".