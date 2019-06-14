سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 05:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس متهم بالمشاركة فى جماعة إرهابية 15 يوما

الجمعة، 14 يونيو 2019 04:21 م
حبس متهم بالمشاركة فى جماعة إرهابية 15 يوما حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس عمرو نوهان 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.
 
 
ووجهت النيابة للمتهم في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
 
 

 
 
 

 


حبس متهم جديد

مشاركة جماعة إرهابية

حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

الأحد، 24 مارس 2019 05:19 م

منظمات وحقوقيون يدعمون جماعة الإخوان الإرهابية من الداخل.. عصابة الـ"13" مصنع التقارير الحقوقية المزيفة..المراكز الحقوقية توفر معلومات محرفة ومختلقة للإخوان.. "شرابى ودرديرى ومفرح والعربى" يقودون فريق الجماعة

الخميس، 14 مارس 2019 03:00 ص

الصحف المصرية:فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية.. السيسي:ملتزمون بحل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى.. البرلمان يوافق على "مزاولة الطب" والتصالح فى مخالفات البناء.. وخط ملاحى منتظم مع دول أفريقيا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:29 م

فيديو.. نشأت الديهى يكشف لماذا معتز مطر عبد لجماعة الإخوان الإرهابية

الثلاثاء، 05 مارس 2019 12:29 ص

السجن 10 سنوات لعضوين بجماعة الإخوان الإرهابية لحيازتهما مولوتوف بالشرقية

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 02:18 م

صور.. جرائم ارتكتبها جماعة الإخوان الإرهابية لن ينساها المصريون.. اعرفها

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة