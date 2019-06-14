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السيطرة على 3 حرائق متفرقة بسوهاج دون خسائر بالأرواح

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:07 م
السيطرة على 3 حرائق متفرقة بسوهاج دون خسائر بالأرواح سيارة مطافئ - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء نمشة مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على 3 حرائق متفرقة بجهينة ودار السلام وقسم ثان سوهاج.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات نشوب الحريق الأول بحوش بناحية الطليحات دائرة مركز جهينة أنتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "رجب م س م"  37 سنة مقاول وتطايرت النيران لحوش مجاور ملك  "علي م ع م" 64 سنة بالمعاش ويقيمان بذات الناحية تم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

 

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي بحوش الأول وأضافا بنفوق رأس ماشية وبعض الطيور واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفيا الشبهة الجنائية أخطرت الإدارة البيطرية بجهينه لاتخاذ اللازم وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

 

وجاء الحريق الثانى بناحية البلابيش المستجدة التابعة إلى مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج دائرة المركز وتبين نشوب الحريق بمنزل ملك "شعبان خ م ا" 35 سنة عامل وتطايرت النيران لــ "3" منازل مجاورين ملك "حمام خ م ا" 22 سنة عامل و"حسن خ م ا" سنة عامل و"صلاح ك م م" 45 سنة عامل وجميعهم مكونين من طابق واحد ومسقوفين بالبوص وأفلاق النخيل تم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات ".

 

بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بمنزل الأول كما أضافوا بنفوق رأس ماشية و" 4 " رأس أغنام وبعض الطيور وإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والتبن وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائيةأخطرت الإدارة البيطرية بدار السلام لإتخاذ اللازم .

 

وجاء الحريق الثالث لدى نشوب النيران بمطعم بناحية صاغة النهضة دائرة القسم ثان سوهاج أنتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمدخنة مطبخ مطعم زمان للمأكولات ملك  جورج ص تم السيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " وبسؤال  "أحمد م س م" 32 سنة مدير المطعم ويقيم بناحية نجع فاضل دائرة مركز أخميم قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي بشفاط مدخنة المطعم وأضاف مؤكدا حتراق جزء من المدخنة ونفى الشبهة الجنائية.

 

 


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