سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 09:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

اعرف فوائد أكل اللحوم الحمراء منها تقوية المناعة

الخميس، 13 يونيو 2019 09:30 ص
اعرف فوائد أكل اللحوم الحمراء منها تقوية المناعة فوائد اللحوم
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اللحوم من مصادر البروتين الأساسية ومن العناصر الغذائية المهمة التى لها العديد من الفوائد الصحية، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد اللحوم، بحسب موقع organicfacts.

فوائد اللحوم الحمراء
 

فوائد اللحوم 3
فوائد اللحوم 

تقوية المناعة

تحتوي أشكال اللحوم المختلفة على نسبة عالية من محتوى الزنك، ما يساعد على تعزيز المناعة، ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فإن الزنك مسئول عن إنشاء أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي تعرضنا لخطر الأمراض المزمنة.

تعزز نمو العضلات

يساعد البروتين الموجود في اللحوم في بناء وإصلاح أنسجة الجسم وتحسين نشاط العضلات، فالأنسجة والعضلات مصنوعة من البروتين وهذا هو السبب في أن الأفراد الذين يبنون قوة العضلات يتناولون البروتين بشكل كبير.

تنظم الهضم

يوفر اللحم أحماض أمينية أساسية تساعد على الهضم، نظرًا لأن جسمنا لا يمكنه إنتاج هذه المواد بنفسه، فيجب الحصول عليها من الطعام، هناك تسعة أحماض أمينية أساسية هي: الهستيدين، والليوسين، والليسين، والإيسوليوسين، والميثيونين، والفينيل ألانين، والثريونين، والتربتوفان، والفين، واللحوم توفر كل الأنواع التسعة، وبالتالي تسمى البروتين الكامل، كما يساعد فيتامين (د) في عظام قوية وهو أمر حيوي لامتصاص الكالسيوم والتمثيل الغذائي.

فوائد اللحوم
فوائد اللحوم

تحسن الدورة الدموية

الحديد هو أحد المعادن الرئيسية التي تساعد في ضمان الدورة الدموية المناسبة ونقل الأكسجين إلى جميع الخلايا.

تحمي صحة القلب

الأحماض الدهنية الجيدة المعروفة باسم أوميجا 3 في المأكولات البحرية تحافظ على صحة القلب وتقلل من القلق من مشاكل القلب والأوعية الدموية، الاستهلاك المنتظم لأحماض أوميجا 3 الدهنية سيقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب.

صحة الجلد والشعر والعينين

استهلاك اللحوم الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مفيد للبشرة والشعر الأحماض الدهنية تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية وتستعيد الرطوبة إلى البشرة لتوهج طبيعي.

 


فوائد اللحوم

فوائد البروتين

انواع اللحوم

فوائد اللحوم الحمراء

مصادر البروتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة: اللحوم البيضاء تؤثر على الكوليسترول فى الدم

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:22 ص

جرجير ولحمة وسبانخ ..أكلات هتحلى شعرك وتطوله

الأربعاء، 05 يونيو 2019 02:00 ص

اللحوم الحمراء مع حمية البحر المتوسط تقلل خطر الإصابة بالتصلب المتعدد

الخميس، 30 مايو 2019 11:20 ص

اضرار الافراط فى تناول اللحوم الحمراء أهمها ضعف صحة العظام

السبت، 25 مايو 2019 03:00 ص

أطعمة يتجنبها أطباء الأورام لتسببها فى السرطان.. اللحوم المصنعة على رأسها

الجمعة، 24 مايو 2019 10:03 م

أطعمة صحية تتناولها باعتدال لمخاطرها الصحية.. المكسرات واللحوم الحمراء

الأربعاء، 15 مايو 2019 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة