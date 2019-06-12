الشاى الأخضر غنى بمضادات الأكسدة التى تحمى من السرطان

كتب بيتر إبراهيم

يتميز الشاى الأخضر بغناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات ويعتبر المشروب الرئيسي لدى الصينيين، وتؤكد الأبحاث أنه من اسباب طول عمرهم.

وفى هذا السياق، كشف موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن 3 فوائد لشرب الشاى الأخضر فى الصباح، وتشمل:

يحد من رائحة الفم الكريهة



قد أظهرت الأبحاث أن هذا المشروب المدهش يعزز صحة الأسنان اللثة، ويحد من رائحة الفم الكريهة، نظراً لاحتوائه على المواد المضادة للبكتيريا التي تسبب أمراض اللثة وتسوس الأسنان، ويمكن استخدامه في شكل غسول للفم للحد من البلاك وأمراض اللثة.

غنى بمضادات التأكسد



يحتوى الشاي الأخضر على العديد من مضادات الأكسدة، وتشمل هذه الأنواع مركبات الفلافونول المضادة للالتهابات، وتقلل فرص الإصابة بالسرطان ومضادة للشيخوخة.

معظمنا الكثير من الإجهاد في حياتنا.



يحتوى على نسبة من الكافيين أقل بكثير من القهوة

السبب الرئيسي لجعل الشاي الاخضر هو الخيار الأفضل عندما نصاب بالتوتر والإجهاد هو غناه بمادة طبيعية تسمى "التيانين"، والتي هي فريدة من نوعها.

وقد وجدت الأبحاث ان التيانين لها تأثير مذهل لاسترخاء العقل، والحد من القلق، والمساعدة في التركيز، وتفعل ذلك عن طريق زيادة موجات ألفا في الدماغ.