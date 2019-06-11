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رئيس شركة مياه شمال سيناء يتفقد مشروعات جديدة ببئر العبد .. صور

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:11 م
رئيس شركة مياه شمال سيناء يتفقد مشروعات جديدة ببئر العبد .. صور رئيس "مياه شمال سيناء" يتفقد مشروعات جديدة ببئر العبد
شمال سيناء ـ محمد حسين

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تفقد اللواء سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، مشروعات مياه جديدة يجرى العمل فيها بنطاق مركز بئر العبد بشمال سيناء.

وترأس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وفدا من قيادات الشركة، لتفقد موقع خزان حى الغزلان بمدينة بئر العبد، لبحث تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع لخدمة أهالى المنطقة وتحقيق استدامة الخدمة بالمدينة، كما تم تفقد موقع إنشاء مركز خدمة عملاء بئر العبد .

والتقى اللواء سعيد بده، خلال جولته، العميد إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وتم بحث المشروعات الجارى تنفيذها، والمشروعات المزمع تنفيذها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى المدينة وبحث المقترحات لوقف التعدى على خطوط المياه.

شارك فى الاجتماع المهندس حسن الجاويش مستشار رئيس الشركة للشئون الفنية، والمهندس رجب عرفة خليل رئيس قطاع المشروعات بالشركة، والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء ومدير عام منطقة بئر العبد.

 

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شمال سيناء

بئر العبد

مياه الشرب

الصرف الصحى

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