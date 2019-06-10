القبض على عاطلين وراء سرقة توك توك بالإكراه من سائقه فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين لسرقتهم "توك توك" بالإكراه من سائقه وتم إعادة المركبة المستولى عليها، وحرر محضر بالواقعة.

واستغاث سائق توك توك بقوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التبين، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وقرر بأنه حال سيره بمنطقة كفر العلو دائرة قسم شرطة حلوان مستقلاً مركبة "التوك توك" قيادته (ملك والده) استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق دائرة القسم، وفور وصولهم استوليا منه على مركبة "التوك توك" قيادته كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار.

وقامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمان، واللحاق بهما حتى تمكنت من ضبطهما وتبين أنهما، عاطلين لهما معلومات جنائية مسجلة، حال استقلالهما مركبة التوك توك المستولى عليها، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبسؤال المجنى عليه اتهمهما بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.