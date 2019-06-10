احصلى على بشرة ناعمة من طعامك.. 5 طرق لتناول الأكل الصحى لينعكس على وجهك

كتبت أمل علام

كشفت أخصائية التغذية جيسيكا سيبيل، فى تقرير لها بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن النظام الغذائى يؤثر على بشرتك، موضحة أن هناك عدة طرق التى يمكن من خلالها الحصول على بشرة متوهجة وبسرعة.

وقالت جيسيكا، إن الدهون الصحية، والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، هى أهم الأطعمة التى تساعد على الحصول على بشرة صحية تتمتع بالنضارة.

قالت مؤلفة الغذاء جيسيكا سيبيل، أن إمعاءك هو مفتاح الصحة الجيدة، لأنه يوجد ما بين 70 إلى 80 % من الجهاز المناعى بالأمعاء.



خبيرة التغذية جيسيكا سيبيل

وأشارت إلى أنه عندما تعمل القناة الهضمية على النحو الأمثل، ستحصل على طاقة وجلد أفضل، وتعزيز صحتك النفسية، ومناعتك.

على الجانب الآخر، قالت: إذا كان الجهاز الهضمى بطيئًا، فستواجه "الإمساك، الإسهال، الانتفاخ، الخلل الهرمونى، مشاكل الجلد"، فلماذا الهضم مهم للغاية، وكيف يمكنك الحصول على بشرة متوهجة بسرعة؟

أجابت جيسيكا، إنه يساعدك على امتصاص المواد الغذائية، والتى بدورها تعزز صحة الجلد، فالهضم يخلصك أيضا من تراكم السموم، لأنه يساعد القناة الهضمية على التخلص من السموم، لذلك إذا تعرض الجهاز الهضمى للخطر، فقد لا تتخلص من السموم بفعالية.

وأكدت، أن الهضم يساعد فى تقليل الالتهاب، الذى يزيد من الاحمرار، والتورم، وتشقاقات الجلد،

بالنسبة لأولئك الذين يريدون الحصول على بشرة ناعمة، هناك 5 طرق تساعدك فى الحصول على بشرة نقية وتتمتع بالنضارة.



الاكل صحى

تقدم صحيفة "ديلى ميل" 5 طرق للتمتع بغذاء صحى ينعكس على بشرتك تعرفى عليها..

أولا : تناول الطعام الصحى

قد يبدو هذا سهلا، ولكنه فشل الكثير منا فى فعله، توصي جيسيكا بتناول "بروتينات صحية، مثل الدهون الطبيعية ، مع تناول الكثير من الخضر، والمكسرات، والحبوب، والبقوليات.

وقالت، يجب عليك التخلص من الأطعمة المصنعة، والمعلبة، وتخلصى من نظامك الغذائى المعتمد على المحليات الصناعية.

ثانيا: تحسين الانزيمات الهضمية..

وقالت إنه يجب عليك التفكير فى مستويات حمض المعدة، والذى يساعد على تكسير الطعام، وبالتالي المساعدة على الهضم، وأوصت بتناول لترين من الماء يوميا، مع وضع القليل من خل التفاح على مدار اليوم.

ثالثا: تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك..

توصى جيسيكا بتناول أكبر عدد ممكن من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، كالأطعمة المخمرة مثل الزبادى، والمخللات، وخصوصا الكرنب المخلل، كل هذه العناصر ستساعد أيضًا فى تقليل الالتهاب، وتعزيز عملية التمثيل الغذائى لديك.

رابعا: المحافظة على رطوبة جسمك وبشرتك

الماء ضروري لصحة البشرة الجيدة، ولتران من الماء يمثلان الكمية المثلى.

خامسا: أكل الدهون الصحية..

على الرغم من أنكِ قد تبتعدين عن الدهون فى نظامك الغذائى، إلا أن البشرة تحب الدهون الصحية الجيدة، والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3، مضيفة أن الأطعمة مثل الأسماك الزيتية، وبذور الكتان، والجوز، والبيض، وزيت الزيتون، تحتوي على أحماض دهنية تغذي البشرة، وهي مهمة لبشرة ناعمة لامعة.