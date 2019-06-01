سوبر كورة
Ads
السبت، 01 يونيو 2019 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

68 حالة غش وتمزيق كراسات الإجابة بلجان امتحانات الدبلومات الفنية

السبت، 01 يونيو 2019 04:17 م
68 حالة غش وتمزيق كراسات الإجابة بلجان امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتم طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي"،  اليوم السبت امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019 (النظرية)، والتي بدأت يوم 18 مايو 2019.
 
ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لامتحانات الدبلومات الفنية شهدت الامتحانات 68 واقعة أو حالة تجاوز غير قانوني داخل لجان الامتحانات.
 
ورصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حدوث 7 حالات شغب طلابي و20 واقعة تصوير الامتحان بالموبايل (غش إلكتروني)، و15 حالة تأخر عن موعد الامتحان.
 
 
كما شهدت العملية الامتحانية 3 وقائع انتحال شخصية، و7 حالات تمزيق ورقة الإجابة، و16 قرار باستبعاد رئيس لجنة أو مراقب لم يلتزم بتنفيذ التعليمات التي وضعتها الوزارة خلال سير عملية الامتحانات.
 
 
وأكدت الوزارة أن جميع الحالات التي تم رصدها تم التعامل معها وإحالتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
 
 

امتحانات الدبلومات الفنية

الغش فى امتحانات الدبلومات

نتيجه امتحانات الدبلومات

الدبلومات الفنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط طالب يؤدى الامتحان بدل آخر بامتحانات الدبلومات الفنية بلجنة فى دمنهور

السبت، 01 يونيو 2019 03:52 م

فتح باب التقدم إلكترونيًا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد

السبت، 01 يونيو 2019 01:12 م

تباين آراء طلاب أولى ثانوى حول مستوى امتحان اللغة لأجنبية الأولى

السبت، 01 يونيو 2019 12:16 م

بعد انتهاء امتحان آخر العام لأولى ثانوى.. التجربة الإلكترونية تحت مجهر أولياء الأمور والطلاب: واجهتنا مشكلات فى التعامل مع السيستم.. ونطالب بتوحيد الأسئلة.. ومصادر مسئولة: فرق التطوير تسعى لإزالة المعوقات

السبت، 01 يونيو 2019 12:10 م

آلاف الطلاب ينتهون من امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا على التابلت

السبت، 01 يونيو 2019 12:00 م

لجان التقدير تبدأ تصحيح الامتحان الإلكترونى فى مادة التاريخ لأولى ثانوى

السبت، 01 يونيو 2019 11:03 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أطفال أسبان يهتفون "مو صلاح" قبل إنطلاق مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. أطفال أسبان يهتفون "مو صلاح" قبل إنطلاق مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا

جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

جهاد جريشة يعود للقاهرة بعد استبعاده من مونديال الشباب.. الكاف يرفض التماس رفع عقوبة إيقاف الحكم الدولى 6 أشهر.. ولجنة الحكام ترشح إبراهيم نور الدين ومعروف لخلافته فى امم افريقيا 2019

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

الهيئة القومية للبريد: استمرار صرف المعاشات يومى الأحد والاثنين القادمين

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

"تذكرتك هتوصلك لحد بيتك".. رحلة تذاكر امم افريقيا من الطوابير والأسلاك الشائكة وافتراش الطرق إلى عصر "الديليفرى".. "تذكرتى" تقضى على السوق السوداء والسماسرة وتوفر تذاكر المباريات فى خيام مكيفة للجماهير المصرية

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. محافظ الغربية يكرم أوائل الشهادة الإعدادية عقب إعلان النتيجة

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

صور.. استعدادات حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

أين توجد المحاكم الاقتصادية؟ وأين تعقد جلساتها؟

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى أسيوط.. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الغربية.. برقم الجلوس

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

صور مذهلة.. تقنية "3D" تعيد الحياة لحصن "بيكتيش" الاسكتلندى العتيق

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

"فى اليابان مفيش حاجة بتضيع".. إحصائية عن المفقودات فى طوكيو

إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

إعلان الفائزين بجوائز الدولة من المجلس الأعلى للثقافة فى 23 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة