68 حالة غش وتمزيق كراسات الإجابة بلجان امتحانات الدبلومات الفنية

كتب محمود طه حسين

اختتم طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي"، اليوم السبت امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019 (النظرية)، والتي بدأت يوم 18 مايو 2019.

ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لامتحانات الدبلومات الفنية شهدت الامتحانات 68 واقعة أو حالة تجاوز غير قانوني داخل لجان الامتحانات.

ورصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حدوث 7 حالات شغب طلابي و20 واقعة تصوير الامتحان بالموبايل (غش إلكتروني)، و15 حالة تأخر عن موعد الامتحان.

كما شهدت العملية الامتحانية 3 وقائع انتحال شخصية، و7 حالات تمزيق ورقة الإجابة، و16 قرار باستبعاد رئيس لجنة أو مراقب لم يلتزم بتنفيذ التعليمات التي وضعتها الوزارة خلال سير عملية الامتحانات.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات التي تم رصدها تم التعامل معها وإحالتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.