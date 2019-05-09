20 مسجدًا للملتقى الفكرى لإحياء ليالى رمضان بمشاركة الأزهر فى بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

أكد الشيخ أحمد قوطة مدير عام إدارة الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، التنسيق مع رجال الوعظ بالمنطقة الأزهرية فى إطار الاهتمام بالملتقيات الفكرية لإقامة 12 ملتقى فكرى خلال شهر رمضان بهدف بيان يسر وسماحة الإسلام ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية والعمل على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعية "السبت، الإثنين، الأربعاء" ويحاضر فى كل لقاء إمام من أئمة الأوقاف وواعظ من وعاظ الأزهر.



وأضاف قوطة، أن الملتقى الفكرى الإسلامى يتناول خلاله الحديث عن قضايا المرأة بمشاركة عدد من الواعظات وبيان أحكام الصيام وتوضيح المنهج الإسلامى السمح.



وفى سياق متصل أوضح قوطة، أن الهدف هو إعداد المساجد طوال الشهر الكريم إلى واحة دعوية وسطية سمحة تنطق بسماحة الإسلام ويسره دون إفراط أو تفريط.



وأوضح تفعيل دور الملتقيات الفكرية داخل 20 مسجدا، وهى العباسى والتوفيقى والرحمة وسيدنا حمزة والمجمع الإسلامى وعلوان والإيمان والصالح والرزاق ومريم القطرية والسيدة زينب وصالح سليم والزهراء وسرحان ومبارك والقدوس وبلال الكبير والحسن وأم القرى والصمد.



ومن جانبه، أكد قوطة قائلاً: لدنيا 247 مسجدا تابعا للأوقاف و89 زاوية حكومى 58 من المساجد الأهلية و37 زاوية أهلية ويتم الإشراف عليها من قبل الإدارات الفرعية بالأوقاف مع مراعاة تكليف الأئمة وخطباء المكافأة والوعاظ بأداء خطب الجمعة بالمساجد المعدة منها لصلاة الجمعة.



ومن جهة أخرى، أكد قوطة بأنه تم فتح وتهيئة المساجد لإحياء ليلة القدر والاعتكاف والتهجد فى إطار ضوابط يشرف عليها إمام من أئمة الأوقاف وتسجيل أسماء الراغبين فى الاعتكاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لشروط الاعتكاف.