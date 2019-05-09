video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 11:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

20 مسجدًا للملتقى الفكرى لإحياء ليالى رمضان بمشاركة الأزهر فى بورسعيد

الخميس، 09 مايو 2019 10:00 م
20 مسجدًا للملتقى الفكرى لإحياء ليالى رمضان بمشاركة الأزهر فى بورسعيد الشيخ أحمد قوطة مدير عام إدارة الدعوة بأوقاف بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج
إضافة تعليق

 أكد الشيخ أحمد قوطة مدير عام إدارة الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد، خلال تصريح لـ"اليوم السابع"، التنسيق مع رجال الوعظ بالمنطقة الأزهرية فى إطار الاهتمام بالملتقيات الفكرية لإقامة 12 ملتقى فكرى خلال شهر رمضان بهدف بيان يسر وسماحة الإسلام ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية والعمل على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا بواقع ثلاثة لقاءات أسبوعية "السبت، الإثنين، الأربعاء" ويحاضر فى كل لقاء إمام من أئمة الأوقاف وواعظ من وعاظ الأزهر.
 

 وأضاف قوطة، أن الملتقى الفكرى الإسلامى يتناول خلاله الحديث عن قضايا المرأة بمشاركة عدد من الواعظات وبيان أحكام الصيام وتوضيح المنهج الإسلامى السمح.
 

 وفى سياق متصل أوضح قوطة، أن الهدف هو إعداد المساجد طوال الشهر الكريم إلى واحة دعوية وسطية سمحة تنطق بسماحة الإسلام ويسره دون إفراط أو تفريط.
 

 وأوضح تفعيل دور الملتقيات الفكرية داخل 20 مسجدا، وهى العباسى والتوفيقى والرحمة وسيدنا حمزة والمجمع الإسلامى وعلوان والإيمان والصالح والرزاق ومريم القطرية والسيدة زينب وصالح سليم والزهراء وسرحان ومبارك والقدوس وبلال الكبير والحسن وأم القرى والصمد.  
 

ومن جانبه، أكد قوطة قائلاً: لدنيا 247 مسجدا تابعا للأوقاف و89 زاوية حكومى 58 من المساجد الأهلية و37 زاوية أهلية ويتم الإشراف عليها من قبل الإدارات الفرعية بالأوقاف مع مراعاة تكليف الأئمة وخطباء المكافأة والوعاظ بأداء خطب الجمعة بالمساجد المعدة منها لصلاة الجمعة.
 

 ومن جهة أخرى، أكد قوطة بأنه تم فتح وتهيئة المساجد لإحياء ليلة القدر والاعتكاف والتهجد فى إطار ضوابط يشرف عليها إمام من أئمة الأوقاف وتسجيل أسماء الراغبين فى الاعتكاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لشروط الاعتكاف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة مدير أوقاف بورسعيد للتحقيق لتقصيره فى واجبه الوظيفى

"أوقاف بورسعيد": خطة للتوعية الدينية لنشر الوسطية والاعتدال خلال شهر رمضان

أوقاف بورسعيد تنظم ندوات للتعريف بــ"نبى الإسلام" فى ذكرى المولد النبوى

"أوقاف بورسعيد": المسجد الجامع يستهدف ترسيخ روح الانتماء ومواجهة التطرف

أوقاف بورسعيد: مسابقة كبرى وجوائز قيمة لحفظة القرآن الكريم

أوقاف بورسعيد : مسابقات قرآنية بـ10 مساجد للأطفال والشباب

أوقاف بورسعيد

ملتقى فكرى

بورسعيد

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
البنك المركزى: تراجع التضخم فى إبريل على أساس سنوى إلى 8%

البنك المركزى: تراجع التضخم فى إبريل على أساس سنوى إلى 8%

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

شبهة جنائية فى حريق منزل مصطفى شعبان بـ"أبو جبل" وسرقة 30 مليون جنيه

شبهة جنائية فى حريق منزل مصطفى شعبان بـ"أبو جبل" وسرقة 30 مليون جنيه

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة